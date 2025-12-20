20. 12. 20251 hodina 3 minuty
Letošní bilance: Proč je skladbou roku song Nevadí mi nič? A kam před Dělníky kultury ujel Oldřich Kaiser?
Dělníci kultury #36: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury se spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar ohlížejí za rokem 2025 a mluví mimo jiné o:
- slovenské vlně punk rapu a slovenském divadle čelícím Ficově vládě
- vítězství Nneny Kalu v Turnerově ceně
- filmech Drobná nehoda, Tajný agent, Sbormistr, Na druhé straně léta, Hurikán a Kámen osudu
- koncertech FKA twigs ve Foru Karlín a Viktora Oriho v Bike Jesusu
- rozhovorech se zpěvačkou Adélou a herci Oldřichem Kaiserem a Ivanem Trojanem
- proměně Galerie HYB4 na studentské ateliéry
