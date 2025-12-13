0:00
Astrounat Brázda
13. 12. 202540 minut

Proč se v Americe pálily desky The Beatles? A může Jarcovjáková zabodovat na Oscarech?

Dělníci kultury #35: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • vánoční Literární přílohu Respektu Jenom ne strach!
  • miliardovou investici studia Disney do společnosti OpenAI
  • oscarovou kampaň k dokumentu Ještě nejsem, kým chci být
  • úmrtí fotografa Martina Parra
  • seriál The Beatles Anthology (Disney+)
  • koncert rappera Bladeeho ve Foru Karlín
  • knihy francouzské filozofky Manon Garcii Mit Männern Leben (Suhrkamp Verlag) a Petry Brandejsové Tomsové a Tomáše W. Pavlíčka Cesta kolem světa – Zatopený fotografický deník Jiřího Viktora Daneše (Academia, Masarykův ústav)
  • italského skladatele barokní hudby Giovanniho Alberta Ristoriho
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

