13. 12. 202540 minut
Proč se v Americe pálily desky The Beatles? A může Jarcovjáková zabodovat na Oscarech?
Dělníci kultury #35: Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci.
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- vánoční Literární přílohu Respektu Jenom ne strach!
- miliardovou investici studia Disney do společnosti OpenAI
- oscarovou kampaň k dokumentu Ještě nejsem, kým chci být
- úmrtí fotografa Martina Parra
- seriál The Beatles Anthology (Disney+)
- koncert rappera Bladeeho ve Foru Karlín
- knihy francouzské filozofky Manon Garcii Mit Männern Leben (Suhrkamp Verlag) a Petry Brandejsové Tomsové a Tomáše W. Pavlíčka Cesta kolem světa – Zatopený fotografický deník Jiřího Viktora Daneše (Academia, Masarykův ústav)
- italského skladatele barokní hudby Giovanniho Alberta Ristoriho
Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.
Podcast je součástí série
Dělníci kultury
