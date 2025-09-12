0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
9. 12. 202517 minut

Česko má dva premiéry a od příštího týdne novou vládu. Zatím bez Turka

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Františkem Trojanem

Zuzana Machálková

Šedesát šest dní po volbách jmenoval prezident Petr Pavel šéfa ANO Andreje Babiše premiérem. Do křesla vlády se tak vrací po čtyřech letech. Protože vládu hlava státu jmenuje o necelý týden později, konkrétně 15. prosince, dosluhuje ještě kabinet Petra Fialy z ODS, ač tedy v demisi. Česko tak má na pár dní dva premiéry. Protože ale ten nově jmenovaný přinesl na Pražský hrad seznam ministrů a ministryní bez jména Filipa Turka, zůstává otázkou, kdo usedne do čela ministerstva životního prostředí. Je to pro čestného prezidenta Motoristů konečná, nebo má ještě šanci? Co vlastně čekat od Andreje Babiše coby premiéra? Bude v něčem jiný, než před čtyřmi lety? A do čeho se chce jeho vláda pustit hned co převezme moc? Nejen na to se Zuzana Machálková ptá Františka Trojana v úterní epizodě Výtahu Respektu.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

350 článků
350 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články