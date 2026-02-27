Z Česka se stal černý pasažér NATO. Škrty nezachrání ani Trumpova pochvala
Vládneme, nerušit #49: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem a Ondřejem Kundrou
Vládneme, nerušit #49: Petr Macinka se nejprve pustil do Hillary Clinton, pak se do něj pustil Radosław Sikorski a pak se Macinka naopak pustil do Sergeje Lavrova. Český ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě měl v posledních čtrnácti dnech bohatý program co se projevů týče. Jak jeho slova zatím rezonují v zahraničí? Rezonují vůbec? Nebo je zajímá hlavně fakt, že nedáváme dostatek peněz na obranu? O tom si povídali Ondřej Kundra a František Trojan v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit. Čtěte také: Evropa si čte, jak se Česko stalo padouchem NATO
