Astrounat Brázda
27. 2. 202624 minut

Z Česka se stal černý pasažér NATO. Škrty nezachrání ani Trumpova pochvala

Vládneme, nerušit #49: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem a Ondřejem Kundrou

František Trojan
,
Ondřej Kundra

Vládneme, nerušit #49: Petr Macinka se nejprve pustil do Hillary Clinton, pak se do něj pustil Radosław Sikorski a pak se Macinka naopak pustil do Sergeje Lavrova. Český ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě měl v posledních čtrnácti dnech bohatý program co se projevů týče. Jak jeho slova zatím rezonují v zahraničí? Rezonují vůbec? Nebo je zajímá hlavně fakt, že nedáváme dostatek peněz na obranu? O tom si povídali Ondřej Kundra a František Trojan v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit. Čtěte také: Evropa si čte, jak se Česko stalo padouchem NATO

