0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
25. 2. 202613 minut

Stát doteď odškodnil na 1200 obětí nucených sterilizací. Žádosti je možné podávat do konce roku

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markétou Plíhalovou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Ve Strakově akademii se uskutečnil kulatý stůl k tématu odškodňování obětí nucených sterilizací. Jde o jednu z nejtemnějších kapitol moderní historie našeho zdravotnictví. Ta započala už v minulém století, v komunistickém Československu, přičemž poslední případ známe z roku 2007. Přestože původně stát počítal s tím, že se k odškodnění přihlásí 400 obětí, doposud ministerstvo zdravotnictví obdrželo 2639 žádostí. Některé z nich jsou ale opakované. Odškodnění se zatím dočkalo 1155 žen a stát tak vyplatil téměř 360 milionů korun. Podávat žádosti je možné do 4. ledna roku 2027. Proč v Československu k nuceným sterilizacím docházelo? Jaká byla cesta k odškodňování obětí? A jak se pracuje s rozpočtem, když byl odhad počtu obětí lichý? Nejen o tom mluví ve středeční epizodě Markéta Plíhalová.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

398 článků
398 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články