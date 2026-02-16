0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Trumpova nečekaná válka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16. 2. 202620 minut

Nový kandidát na ministra životního prostředí začal u snižování emisí a skončil u „zelené demagogie"

Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Filipem Zelenkou

Zuzana Machálková

Výtah Respektu: Po týdnech boje o to, aby se ministrem životního prostředí stal Filip Turek, kterého prezident Petr Pavel odmítl jmenovat, Motoristé navrhli nového kandidáta. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš po jednání vlády oznámil, že je jím poslanec Motoristů Igor Červený. Turek v neděli na sociálních sítích ještě před zveřejněním jména uvedl, že jde o seriózního kandidáta, který bude dělat, co mu na očích vidí. Co je tedy možné od něj v čele resortu očekávat, pokud ho hlava státu jmenuje? Jaké má předpoklady pro to být ministrem životního prostředí? A co doteď vláda ANO, SPD a Motoristů v této oblasti prosadila? Nejen o tom mluví v pondělní epizodě Filip Zelenka. Čtěte také: Motoristé přestali trvat na Turkovi, na životní prostředí vysílají poslance Červeného

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

398 článků
398 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články