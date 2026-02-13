Vládní přístup k neziskovkám kopíruje autoritářské státy. ANO, SPD a Motoristé se snaží své oponenty uvařit
S Tomášem Urbanem z Člověka v tísni a Václavem Orcígrem z Arniky o tom, jak výrazné škrty avizované vládní koalicí ovlivní fungování neziskovek
Debata s Respektem: Zmínka o neziskových organizacích je v programovém prohlášení ANO, SPD a Motoristů hned několikrát. Počítá se se zřízením veřejného registru všech dotací, s povinností transparentně zveřejňovat výdaje, s označováním organizací financovaných ze zahraničí nebo s omezením využívání veřejných peněz na politický aktivismus, který však není blíže specifikován. Jak na další debatě v Knihovně Václava Havla upozorňuje vedoucí mediálního oddělení Člověka v tísni Tomáš Urban, podobný scénář neziskovky znají z autoritářských států. Včetně finančních škrtů, které vláda Andreje Babiše z ANO chystá. Ministr zahraničí a pověřený ministr životního prostředí Petr Macinka z Motoristů nedávno ve svém pořadu na XTV vyjmenovával konkrétní projekty z programu transformační spolupráce s tím, že „nezůstane kámen na kameni", přičemž kromě Člověka v tísni mnohokrát zmínil i organizaci Arnika, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí. Její zástupce, Václav Orcígr, který je vedoucím kampaně Praha - město pro život, na debatě doplňuje, že organizace už musela začít s propouštěním. A jiných neziskovek se to pravděpodobně dotkne ještě výrazněji. Proč by lidé měli na Macinkou zmíněné projekty přispívat? Nejde v době všudypřítomných konfliktů podpora enviromentální oblasti stranou? Jak zásadní je pro neziskové organizace podpora od státu a jak se mu jejich činnost ekonomicky vyplácí? Dalo se na přístup nynější vládní koalice připravit? Moderuje Zuzana Machálková.
