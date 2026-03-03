Klíčovým verdiktem komplikuje Ústavní soud práci špionům a staví se za demokracii
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Jaroslavem Spurným
Výtah Respektu: Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Vyplývá to ze středečního rozhodnutí Ústavního soudu, který tak zamítl návrh víc než dvou desítek senátorů na zrušení právní úpravy. Těm vadilo, že je neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná. Kritizovali také, že šlo o protiústavní přílepek. Paragraf chce navíc zrušit i vládní koalice, která to má v programovém prohlášení. Podle Ústavního soudu však o přílepek nejde, a zdůraznil navíc, že jde o obranu demokracie. V Česku v lednu došlo k prvnímu využití paragrafu, kdy policie obvinila muže z neoprávněné činnosti pro cizí moc, konkrétně pro čínskou zpravodajskou službu. Nevyužívají ale stejný argument i v autoritářských zemích? Proč má vlastně vládní koalice s tímto paragrafem takový problém? A v čem je verdikt klíčový? V další epizodě Výtahu Respektu odpovídá Jaroslav Spurný.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série