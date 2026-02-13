0:00
0:00
Astrounat Brázda
Trumpova nečekaná válka
13. 2. 202639 minut

Poníží Američané Andreje Babiše? Navržený rozpočet k tomu směřuje

Vládneme, nerušit #47: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

František Trojan
,
Filip Zelenka
,
Kristýna Jelínková

Vládneme, nerušit #47: Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu, vláda by tak měla letos hospodařit se schodkem 310 miliard korun. Podle názoru Národní rozpočtové rady (NRR) i dalších odborníků je navržený rozpočet v rozporu se zákonem, protože nedodržuje pravidla o rozpočtové odpovědnosti. To ale ministryně financí Alena Schillerová popírá. Jaké důsledky může mít takto navržený rozpočet? Co to znamená pro Česko? A mohou vůbec opoziční strany v tomto ohledu současné vládě něco vyčítat? To rozebírají Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v nové epizodě.

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

54 článků
54 podcastů
Všechno k sérii

