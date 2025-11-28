0:00
Astrounat Brázda
28. 11. 202538 minut

Babiš ukázal svoje poznámky. Má v nich jména ministrů a důvody od prezidenta, proč nechce Turka

Vládneme, nerušit #37: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Už známe jména politiků, které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě vyslat do vlády jako své ministry. Andrej Babiš tato jména ve středu přinesl Petru Pavlovi. Známe už také jméno politika, s kterým má Petr Pavel problém: Filip Turek. Jakou strategii má Hrad? Co chce dělat předseda ANO? A co nás čeká s novými ministry? O tom všem si povídali političtí reportéři a reportérka Respektu Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v podcastu Vládneme, nerušit.

