28. 11. 202538 minut
Babiš ukázal svoje poznámky. Má v nich jména ministrů a důvody od prezidenta, proč nechce Turka
Vládneme, nerušit #37: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Už známe jména politiků, které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě vyslat do vlády jako své ministry. Andrej Babiš tato jména ve středu přinesl Petru Pavlovi. Známe už také jméno politika, s kterým má Petr Pavel problém: Filip Turek. Jakou strategii má Hrad? Co chce dělat předseda ANO? A co nás čeká s novými ministry? O tom všem si povídali političtí reportéři a reportérka Respektu Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka v podcastu Vládneme, nerušit.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série