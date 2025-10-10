0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vítejte v Babišově snu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
10. 10. 202550 minut

Prezidenta štve Babiš, toho štve Macinka s Okamurou. Zákulisí vyjednávání o nové vládě

Vládneme, nerušit #30: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a Ondřejem Kundrou

František Trojan
,
Filip Zelenka
,
Ondřej Kundra

Ačkoliv se mohlo zdát, že Andrej Babiš složí novou vládu hned první týden po volbách, tak se ukazuje, že vyjednávání mezi hnutím ANO, SPD a Motoristy má své úskalí. Obsazení jednotlivých resortů je problematické a mění se každý den, ambice jednotlivých stran a politická nezkušenost celé vyjednávání komplikuje. Jak probíhá skládání nové vlády? O tom se bavili v 30. dílu podcastu Vládneme, nerušit redaktoři Respektu František Trojan, Filip Zelenk a Ondřej Kundra.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

33 článků
33 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články