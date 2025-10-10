10. 10. 202550 minut
Prezidenta štve Babiš, toho štve Macinka s Okamurou. Zákulisí vyjednávání o nové vládě
Vládneme, nerušit #30: O aktuálním politickém dění v Česku s Františkem Trojanem, Filipem Zelenkou a Ondřejem Kundrou
Ačkoliv se mohlo zdát, že Andrej Babiš složí novou vládu hned první týden po volbách, tak se ukazuje, že vyjednávání mezi hnutím ANO, SPD a Motoristy má své úskalí. Obsazení jednotlivých resortů je problematické a mění se každý den, ambice jednotlivých stran a politická nezkušenost celé vyjednávání komplikuje. Jak probíhá skládání nové vlády? O tom se bavili v 30. dílu podcastu Vládneme, nerušit redaktoři Respektu František Trojan, Filip Zelenk a Ondřej Kundra.
