Astrounat Brázda
26. 11. 202547 minut

Sexuální násilí jako zbraň. Jak se využívá proti nepohodlným ženám

Ženy XYZ #21: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Markéta Plíhalová
,
Silvie Lauder
,
Magdaléna Fajtová

Srbská aktivistka chtěla během protivládních protestů jen vyjádřit svůj názor, ale od policisty si pak musela vyslechnout výhrůžky znásilněním a v celostátní televizi se vysílaly její intimní fotky. Proč sexuální nátlak spolehlivě funguje jako taktika proti ženám? Jak vynalézaví jsou pachatelé sexuálního násilí ve válečných konfliktech? Jaké dopady to má na životy žen i celých národů?  Ve 21. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Magdaléna Fajtová.

