Je trapné mít přítele? Proč už ženy nevnímají vztah jako nejvyšší metu
Ženy XYZ #18: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Zmínky o "boyfriends" mizí ze sociálních sítí a být single je čím dál víc cool. Zatímco někteří se obávají, že svět ovládnou svobodné majitelky koček, ženy jen vzkazují, že než mít špatný vztah, to raději žádný. Jakou budoucnost čekají heterosexuální vztahy? Jaký vliv bude hrát zvyšující se vzdělanost žen? A kolik single mužů vlastní psa? V 18. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.
Podcast je součástí série
Ženy XYZ
