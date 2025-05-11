0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
My jedeme, a vy budete koukat
5. 11. 20251 hodina

Je trapné mít přítele? Proč už ženy nevnímají vztah jako nejvyšší metu

Ženy XYZ #18: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga

Zmínky o "boyfriends" mizí ze sociálních sítí a být single je čím dál víc cool. Zatímco někteří se obávají, že svět ovládnou svobodné majitelky koček, ženy jen vzkazují, že než mít špatný vztah, to raději žádný. Jakou budoucnost čekají heterosexuální vztahy? Jaký vliv bude hrát zvyšující se vzdělanost žen? A kolik single mužů vlastní psa? V 18. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Ženy XYZ

17 článků
17 podcastů
