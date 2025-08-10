Budou chtít kvóty nakonec muži? Ženy jsou prý ve třiceti staré na děti, ale mladé na mandát
Ženy XYZ #14: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga probírají důležitá aktuální témata
Zastoupení žen v Poslanecké sněmovně poprvé dosáhlo jedné třetiny, což je podle odborníků také důležitá psychologická hranice. Nestojí zatím však systematická podpora politických stran, ale aktivita liberálních voličů, kteří ženám hojně udělovali preferenční hlasy. Reakce na některé zvolené poslankyně přitom kopírují ty nejprimitivnější stereotypy včetně těch o údajné toxicitě ženských kolektivů. Bojí se politici vůle voličů projevené kroužky? A co mužští voliči liberálních stran, nebudou se teď cítit odsunutí na druhou kolej? Ve 14. díle feministického podcastu Ženy XYZ diskutovaly Markéta Plíhalová, Silvie Lauder a Clara Zanga.
