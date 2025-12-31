0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak zachránit děti před TikTokem
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
31. 12. 20251 hodina 36 minut

Silvestrovský speciál: Co s nedostatkem dámských toalet? A prochází Ebenovi sexismus?

Ženy XYZ #25: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Clara Zanga

V poslední letošní epizodě feministického podcastu Ženy XYZ #25 odpovídaly Silvie Lauder a Clara Zanga na otázky posluchačstva. Padl dotaz na ženy, které se realizují po padesátce a nemají tak čas na vnoučata, nedostatek dámských toalet na veřejných místech i někdejší idoly autorek, které musely zavrhnout kvůli jejich přístupu k ženám. Každá z novinářek také vybrala pět pozitivním událostí za rok 2025 z oblasti ženských práv. 

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

24 článků
24 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články