Silvestrovský speciál: Co s nedostatkem dámských toalet? A prochází Ebenovi sexismus?
Ženy XYZ #25: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
V poslední letošní epizodě feministického podcastu Ženy XYZ #25 odpovídaly Silvie Lauder a Clara Zanga na otázky posluchačstva. Padl dotaz na ženy, které se realizují po padesátce a nemají tak čas na vnoučata, nedostatek dámských toalet na veřejných místech i někdejší idoly autorek, které musely zavrhnout kvůli jejich přístupu k ženám. Každá z novinářek také vybrala pět pozitivním událostí za rok 2025 z oblasti ženských práv.
↓ INZERCE
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série