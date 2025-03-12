Na rovnost pohlaví si v EU počkáme nejméně 50 let. Jak dopadlo Česko?
Ženy XYZ #22: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Nový Gender Equality Index je venku. Mapuje, jak je na tom s nerovnostmi mezi pohlavími Evropská unie a jednotlivé členské státy. Například v kategorii zastoupení žen ve vrcholné politice jsou rozdíly obrovské. Jaké nové ukazatele výzkumníci a výzkumnice prozkoumali? Jak se liší náhled na genderové stereotypy mezi mladými muži a ženami - a co to může přinést? A jak v žebříčku dopadli Češi a Češky? Ve 22. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder a Markéta Plíhalová.
Podcast je součástí série
Ženy XYZ
