0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
3. 12. 202549 minut

Na rovnost pohlaví si v EU počkáme nejméně 50 let. Jak dopadlo Česko?

Ženy XYZ #22: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová

Nový Gender Equality Index je venku. Mapuje, jak je na tom s nerovnostmi mezi pohlavími Evropská unie a jednotlivé členské státy. Například v kategorii zastoupení žen ve vrcholné politice jsou rozdíly obrovské. Jaké nové ukazatele výzkumníci a výzkumnice prozkoumali? Jak se liší náhled na genderové stereotypy mezi mladými muži a ženami - a co to může přinést? A jak v žebříčku dopadli Češi a Češky? Ve 22. díle feministického podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly redaktorky Respektu Silvie Lauder a Markéta Plíhalová.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Ženy XYZ

21 článků
21 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články