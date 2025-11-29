0:00
29. 11. 20251 hodina 24 minut

Nepovládne Babiš, kterého znáte z minulé vlády. Bude v koalici s lidmi horšími než jsou někteří Ficovi

Záznam křtu knihy Výjimečný stav Martina M. Šimečky, o které debatuje s Erikem Taberym a Matúšem Kostolným

Erik Tabery
,
Martin M. Šimečka, Denník N
,
Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N

„Za celý svůj už relativně dlouhý život jsem se nesetkal s tak mohutnou vlnou zla, které se dnes valí z úst tak obrovského množství lidí, a to do této životní zkušenosti započítávám i komunistickou diktaturu,“ píše Martin M. Šimečka ve své knize Výjimečný stav. Věnuje se v ní různým podobám fašismu i tomu, jak v době, kdy je mu nakloněno čím dál více lidí, lidsky obstát. Se šéfredaktorem slovenského Denníku N Matúšem Kostolným a šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym v rámci křtu debatoval nejen o knize, ale také o aktuální politické situaci v Česku a na Slovensku. Moderuje novinářka Denníku N Monika Tódová.

Podcast je součástí série

Československý podcast

15 článků
15 podcastů
Všechno k sérii

