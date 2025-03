Tabery a Šimečka: Slovenská vláda se plní konspirátory a rychle se radikalizuje. Stane se to i Česku?

Slovensko má jen za březen dva nové ministry. Na začátku měsíce byl ministrem cestovního ruchu a sportu jmenován dosud nezařazený poslanec Rudolf Huliak, ve středu přibyl ministr investic, regionálního rozvoje a informatizace, kterým je nově, rovněž doteď nezařazený, Samuel Migaľ. Stávají se tak součástí vlády Roberta Fica, která sice prozatím ustála krizi, na druhou stranu se čím dál víc radikalizuje. To dokazují i výroky zmocněnce slovenské vlády pro prověření procesů během pandemie covidu-19 Petra Kotlára, který vystoupil s tvrzeními, že „firmy udělaly z očkovaných lidí geneticky modifikované organismy a nakládaly s nimi jako s kukuřicí." Zároveň Ficova vláda zkraje měsíce schválila návrh ústavních změn, podle kterých by země uznávala jen dvě pohlaví, tedy mužské a ženské s tím, že si Slovensko zachová svrchovanost v některých kulturních a etických záležitostech, a že vzdělání dětí v oblasti sexuální problematiky bude podléhat souhlasu rodičů. Bylo by něco takového možné i v Česku? Je v něm ekvivalent například Rudolfa Huliaka, který u jiných politiků nešetří vulgaritami, šíří konspirační teorie a v minulosti byl za vystoupení Slovenska z EU a NATO? A řadí se Slovensko stále ještě na Západ, nebo už se oficiálně stáčí k Východu? V nové epizodě Československého podcastu o tom debatují šéfredaktor Respektu Erik Tabery a spisovatel a novinář slovenského Denníku N Martin M. Šimečka. Moderuje Zuzana Machálková