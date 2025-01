Po Ficově cestě za Putinem by Česko i celá EU měly brát slovenskou vládu za nepřátelskou

„Od doby vzniku samostatného Slovenska žádný z politiků neudělal takto výraznou chybu celosvětového, nebo minimálně celoevropského významu. Mečiar nejde idealizovat, ale tím, že situace ve světě byla jiná a nezáleželo na tom, co řekne, byl to lokální problém Slovenska. Vážný, ale lokální. Fico ze sebe dělá celoevropský problém a poškozuje tak zemi. Bezesporu je to největší prohřešek, politický zločin, který nějaký politický lídr Slovensku způsobil," říká v nové epizodě Československého podcastu šéfredaktor Respektu Erik Tabery k cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, kde na konci uplynulého roku jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Že jde pro Slovensko o bezprecedentní situaci, připouští i novinář a spisovatel Martin M. Šimečka: „Je to strašně bizarní. Jsme ve vleku paranoidního člověka, který vleče Slovensko do temnot, a je to velmi nebezpečné. Doufám jen, že když tohle vidí čeští politici, a teď už i z opozice, řeknou si, že s touhle zemí a touhle slovenskou vládou je lépe se moc nekamarádit." Jaké mohly být za cestou Roberta Fica za Vladimirem Putinem motivy? Jak by se k ní mělo postavit Česko a zbytek unijní sedmadvacítky? A jaké bude mít premiérova návštěva Moskvy dopady? Moderuje Zuzana Machálková.