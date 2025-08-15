Měl Fiala odjet na dovolenou, když se blíží volby a na záda mu dýchá hyperaktivní Babiš?
Vládneme, nerušit #22: O aktuálním politickém dění s Martinem Štorkánem, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Prázdniny se překlopily do poslední čtvrtiny a blíží se ostrá fáze kampaně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Šéf ANO Andrej Babiš neúnavně objíždí sever Moravy, premiér Petr Fiala z ODS naopak odjel na dovolenou. Jaký je to signál pro voliče? Má Spolu ještě šanci? A jak si vedou další reprezentanti trojkoalice? Nejen o tom ve dvaadvacáté epizodě podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Martin Štorkán a Filip Zelenka.
