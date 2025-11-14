0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
14. 11. 20250 minut

Babiš zatím nechce představit řešení střetu zájmů a prezident nechce ustoupit. Kdo nakonec vyhraje?

Vládneme, nerušit #35: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Situace kolem jmenování Andreje Babiše premiérem se komplikuje. A stojí za tím slovní spojení často používané v souvislosti s politickou kariérou předsedy ANO: střet zájmů. Prezident trvá na tom, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak svůj střet zájmů daný vlastnictvím Agrofertu hodlá vyřešit. Jak spor může dopadnout a kdo v něm nakonec ustoupí? A co se děje se státním rozpočtem, kde podle nastupující vlády chybí desítky miliard na mandatorní výdaje? To vše probírají v dalším díle Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.

↓ INZERCE

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Vládneme, nerušit

38 článků
38 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články