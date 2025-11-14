Babiš zatím nechce představit řešení střetu zájmů a prezident nechce ustoupit. Kdo nakonec vyhraje?
Vládneme, nerušit #35: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Situace kolem jmenování Andreje Babiše premiérem se komplikuje. A stojí za tím slovní spojení často používané v souvislosti s politickou kariérou předsedy ANO: střet zájmů. Prezident trvá na tom, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak svůj střet zájmů daný vlastnictvím Agrofertu hodlá vyřešit. Jak spor může dopadnout a kdo v něm nakonec ustoupí? A co se děje se státním rozpočtem, kde podle nastupující vlády chybí desítky miliard na mandatorní výdaje? To vše probírají v dalším díle Vládneme, nerušit Kristýna Jelínková, František Trojan a Filip Zelenka.
