Bude Filip Turek ve vládě Andreje Babiše, nebo ho Motoristé obětují?
Vládneme, nerušit #31: O aktuálním politickém dění v Česku s Kristýnou Jelínkovou, Františkem Trojanem a Filipem Zelenkou
Vyjednávání o vládě nabraly nový spád poté, co Deník N odkryl starší vyjádření Filipa Turka s rasistickými a xenofobními prvky. V současné době to vypadá, že se kvůli tomu nestane šéfem diplomacie, k čemuž předešlá jednání s hnutím ANO a SPD směřovala. Co to může znamenat pro další vývoj? Jaká je politická budoucnost Filipa Turka? A jak se rýsuje personální obsazení dalších vládních postů? O tom v dalším díle podcastu Vládneme, nerušit diskutovali redaktoři Respektu František Trojan, Filip Zelenka a jejich nová kolegyně Kristýna Jelínková.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Podcast je součástí série