0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
29. 11. 202551 minut

V čem mentálně ustrnuly Stranger Things? A proč už Slavíky nevyhrává Karel Gott?

Dělníci kultury #33: mimo jiné o budoucnost ministerstva kultury po Martinovi Baxovi, prodeji společnosti Warner Bros Discovery nebo seriálu I Love LA televize HBO

Jan H. Vitvar
,
Jindřiška Bláhová
,
Pavel Turek

V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:

  • poslední řadu seriálu Stranger Things (Netflix)
  • budoucnost ministerstva kultury po Martinovi Baxovi
  • hudební anketu Český slavík
  • 50 výročí singlu Bohemian Rhapsody kapely Queen
  • seriál I Love LA (HBO)
  • film Pak Čchan-uka Není jiná možnost
  • knihy Martina Steckera a Jana Havla Cvičení FAMU (Nakladatelství AMU) a Lenka Sýkorová: Můj úžasný život se Zdeňkem Sýkorou (Galerie Zdeněk Sklenář)
  • výstavu Kubismus. Sbírka Západočeské galerie v Plzni (Museum Kampa)
  • blížící se prodej společnosti Warner Bros Discovery
↓ INZERCE

Když už člověk jednou je, tak má sledovat kulturu v Respektu.

Poslouchejte nás v aplikacích:

Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].

Podcast je součástí série

Dělníci kultury

33 článků
33 podcastů
Všechno k sérii

Další podcasty

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články