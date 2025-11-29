29. 11. 202551 minut
V čem mentálně ustrnuly Stranger Things? A proč už Slavíky nevyhrává Karel Gott?
Dělníci kultury #33: mimo jiné o budoucnost ministerstva kultury po Martinovi Baxovi, prodeji společnosti Warner Bros Discovery nebo seriálu I Love LA televize HBO
V dalším díle videopodcastu týdeníku Respekt Dělníci kultury spolu Jindřiška Bláhová, Pavel Turek a Jan H. Vitvar debatují o tom, co je v uplynulém týdnu v kultuře zaujalo a o své aktuální práci. Tentokrát došlo na:
- poslední řadu seriálu Stranger Things (Netflix)
- budoucnost ministerstva kultury po Martinovi Baxovi
- hudební anketu Český slavík
- 50 výročí singlu Bohemian Rhapsody kapely Queen
- seriál I Love LA (HBO)
- film Pak Čchan-uka Není jiná možnost
- knihy Martina Steckera a Jana Havla Cvičení FAMU (Nakladatelství AMU) a Lenka Sýkorová: Můj úžasný život se Zdeňkem Sýkorou (Galerie Zdeněk Sklenář)
- výstavu Kubismus. Sbírka Západočeské galerie v Plzni (Museum Kampa)
- blížící se prodej společnosti Warner Bros Discovery
