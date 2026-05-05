Martin M. Šimečka

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Politická identita je dnes pro mnohé voliče důležitější než peníze, proto bude obtížné překonat polarizaci společnosti
Je projevem nové formy odporu vůči útlaku moci, jaká se na Slovensku dosud prakticky nevyskytovala
Slovenský premiér přivedl Slovensko po prohře Viktora Orbána do takové izolace ve střední Evropě, jakou nikdy dosud nezažilo
Je jich dnes mnohem víc, než jsme si možná ještě před rokem dokázali představit
Za Miroslavem Jakešem
Spisovatel Peter Getting svou knihou Studne mútne o morálních selháních jeho dávných kolegů během fašismu udělal tu nejlepší službu slovenské literatuře a našemu svědomí
Spisovatelé třicátých a čtyřicátých let prožívali stejnou bezmoc jazyka, kterým nedokázali přiléhavě pojmenovat tehdejší šílenství, jako my dnes
Poznávacím znakem slovenských vládních politiků je bezostyšnost, proto jimi žádné skandály neotřesou
Český skandál je případovou studií o ponížení a pomstě s vážnými politickými následky
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