Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
13. 4. 20264 minuty

Martin M. Šimečka: Důvody k optimismu

Je jich dnes mnohem víc, než jsme si možná ještě před rokem dokázali představit

Martin M. Šimečka
Denník N

To, co dnes páchá krajní pravice na celém světě, je ve skutečnosti znakem jejího blížícího se konce, říká Rebecca Solnit, levicová spisovatelka a aktivistka, které nedávno vyšla kniha s názvem The Beginning Comes After the End (Začátek přichází po konci).

Historický optimismus Solnit je nakažlivý a autorka připomíná, že vláda vám sice může vzít vaše práva, „ale nikdo vám nemůže vzít vaši víru v tato práva“.

Solnit má pravdu v tom, že často podléháme neoprávněnému pesimismu, který podle ní zcela záměrně šíří autoritáři, aby utlumili touhu lidí po svobodě a lepším světě.

Byl to právě „tradiční maďarský pesimismus“, který udržel Viktora Orbána u moci 16 let, píše bývalý disident, spisovatel a novinář Miklós Haraszti, ale dnes už jsou lidé přesvědčeni, že změnu nelze zastavit. Orbánův debakl ve volbách je i velkou prohrou pro jeho přátele Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Roberta Fica, Andreje Babiše a celou evropskou krajní pravici.

