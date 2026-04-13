Martin M. Šimečka: Důvody k optimismu
Je jich dnes mnohem víc, než jsme si možná ještě před rokem dokázali představit
To, co dnes páchá krajní pravice na celém světě, je ve skutečnosti znakem jejího blížícího se konce, říká Rebecca Solnit, levicová spisovatelka a aktivistka, které nedávno vyšla kniha s názvem The Beginning Comes After the End (Začátek přichází po konci).
Historický optimismus Solnit je nakažlivý a autorka připomíná, že vláda vám sice může vzít vaše práva, „ale nikdo vám nemůže vzít vaši víru v tato práva“.
Solnit má pravdu v tom, že často podléháme neoprávněnému pesimismu, který podle ní zcela záměrně šíří autoritáři, aby utlumili touhu lidí po svobodě a lepším světě.
Byl to právě „tradiční maďarský pesimismus“, který udržel Viktora Orbána u moci 16 let, píše bývalý disident, spisovatel a novinář Miklós Haraszti, ale dnes už jsou lidé přesvědčeni, že změnu nelze zastavit. Orbánův debakl ve volbách je i velkou prohrou pro jeho přátele Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Roberta Fica, Andreje Babiše a celou evropskou krajní pravici.
