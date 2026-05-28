Jachta velká jako torpédoborec, žádné daně a bunkr pro případ revoluce
Pohled do zákulisí světa superbohatých
Claire Tisne Haft je sloupkařka lokálního listu ve městečku Greenwich ležícím na úseku východního pobřeží USA, kterému se přezdívá „zlaté“, protože tam žije nadprůměrné množství velmi bohatých lidí. V roce 2019 referovala o skandálu, během něhož vyšlo najevo, že někteří místní rezidenti zaplatili za zfalšování testů studijních předpokladů, aby zvýšili šance svých dětí na přijetí na univerzitu. Podle novinářky se mimo jiné na tomto případu znovu ukázalo, jak daleko jsou nejmocnější a nejbohatší lidé Ameriky ochotni zajít, aby ještě zvětšili svůj – už tak masivní – náskok před ostatními. Což je étos, jímž se během celé své kariéry řídil Donald Trump a který přenesl i do svého působení v politice.
Novinářčin postřeh se objeví zhruba v polovině pozoruhodné knihy jiného amerického novináře, redaktora týdeníku The New Yorker Evana Osnose, a mohl by být mottem celého svazku. Kniha The Haves and the Have-Yachts: Dispatches on the Ultrarich (volně přeloženo Ti, co mají jachty, a ti, co je nemají: Zprávy o světě velmi bohatých, loni vyšla anglicky, česky zatím ne) je kolekcí textů, které Osnos napsal během osmi let mezi první a druhou Trumpovou inaugurací pro svůj domovský časopis a nabízí přesně to, co slibuje podtitulek – ponor do světa superboháčů, tolik vzdáleného životu běžných lidí. Zdaleka však nejde jen o lákavé informace o velikosti jachet a jiných ukazatelích, v nichž se ultrabohatí poměřují mezi sebou. Osnos přes ně analyzuje společenské, politické a kulturní posuny v Americe posledních let, které mají dopady na nás všechny.
Padesátimetrová jachta? Že se nestydíte
Právě titulními jachtami kniha začíná. Zatímco některé z ukazatelů extrémního bohatství jsou běžným smrtelníkům obtížně srozumitelné bez vysvětlení, tady má jasno každý: platí, že čím větší a dražší, tím lépe. Vedle ceny jde také o údaj, který se mezi zasvěcenými vyjadřuje anglickou zkratkou LOA – length over all, tedy celková délka. Superjachty mají 30–60 metrů, megajachty až 100 metrů, lodě měřící více než 100 metrů se pak označují jako gigajachty. Osnos si pomáhá funkčním srovnáním – některé gigajachty jsou stejně velké, a některé dokonce větší než torpédoborce válečného námořnictva určené pro boj na otevřeném moři.
