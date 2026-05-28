Matmos: Naše retro je čokoládový pudink, který jsme jedli před pětadvaceti lety
Osobité hudební duo se po osmnácti letech vrací do Prahy s deskou, v níž nezní nic jiného než zvuky kovů
Zazní zlověstné zadunění, poté následuje nečekaně dlouhá chvíle naprostého ticha, a pak přijde táhlé znepokojivé vrzání. Vše nasvědčuje tomu, že do dveří vstoupilo nebezpečí. To jsou první vteřiny skladby Norway Doorway, která otevírá nejnovější album elektronického dua Matmos. Nazvali jej Metallic Life Review a všechny zvuky, které tu jsou ke slyšení, vycházejí jen a pouze z kovových předmětů. Pro Matmos není tenhle přístup ničím novým. Drew Daniel a Martin Schmidt, kteří tvoří pár v tvůrčím i soukromém životě, svůj rukopis vybudovali právě na podobných konceptech a v různých obměnách se jich drží již přes třicet let.
V roce 2001 se dočkali uznání kritiky i fajnšmekrů s deskou A Chance to Cut Is a Chance to Cure, jejíž skladby byly celé složené ze zvuků různých chirurgických zákroků a kompozice California Rhinoplasty se dala snadno poslouchat jako experimentální hudba i jako kritika hollywoodského kultu krásy. Jindy se zase rozhodli natočit album složené pouze ze zvuků, které dokážou vytvořit pomocí své pračky – jako v případě Ultimate Care II. A ještě než se začali věnovat kovům, nahráli v roce 2019 celou desku pouze za pomoci plastů – Plastic Anniversary, na níž zužitkovali vše od šustících fólií až po bubnování na policejní štít.
Matmos představují na elektronické scéně naprosto ojedinělý úkaz. Vůbec se neberou vážně v tom, jak zcela vážně se berou. Spojují intelektuální konceptuální přísnost s dětskou hravostí a poťouchlostí a jsou poučení avantgardní evropskou musique concrète úplně stejně jako americkým hardcore-punkem. Současně každé jejich album nebo skladba znějí podle použitých předmětů trochu jinak. Někdy je to čisté techno, jindy ambient, sonická koláž, pak industrial nebo i parodie na country. Do Prahy se nyní chystají zavítat znovu po dlouhých osmnácti letech: vystoupí 25. června v prostoru Archa+ a přivezou s sebou právě metalický program, během něhož na pódiu mnohé z kovových předmětů skutečně rozeznívají, samplují a modulují.
Zvuk pojídání čokoládového pudinku
