0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Věda27. 5. 202611 minut

Jako vykročit z mrazáku na pánev letních veder. Vrátí se evropské zimy do doby ledové?

Pokud kvůli klimatické změně ustane teplý proud v Atlantiku, evropský kontinent se i v oteplujícím se světě ochladí. Výsledky nedávného výzkumu klimatologů pravděpodobnost takového scénáře zvyšují

Martin Uhlíř

Teploty v Londýně mohou během extrémních zim klesat až k minus dvaceti stupňům Celsia, v Oslu až k minus padesáti. V době ohřívání planety zní taková prognóza zvláštně, může však odrážet překvapivý důsledek klimatických změn. Podle nedávných výzkumů se totiž opět naléhavěji jeví hrozba kolapsu oceánských proudů v Atlantském oceánu. Ten by měl katastrofální dopad na řadu oblastí světa a do Evropy by zřejmě přinesl velmi studené zimy, extrémní výkyvy počasí a sucha. 

Proud v Atlantiku si lze představit jako gigantickou mořskou řeku, která při povrchu oceánu teče z jižních šířek na sever a transportuje teplou slanou vodu do severních oblastí. V širším okolí Grónska uvolňuje teplo do atmosféry, klesá do hlubin a v hloubce se protiproudem vrací zpět na jih. Jak ale lidstvo vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší mění klimatické poměry planety, řeka může zpomalovat.

Některé studie uvádějí, že Atlantikem proudí už teď o miliony metrů krychlových vody méně než před pár desetiletími. A podle nedávného výzkumu francouzského týmu vědců pod vedením klimatologa Valentina Portmanna z Univerzity v Bordeaux cirkulace pravděpodobně do konce století zeslábne podstatně více, než ukazovaly starší studie.

↓ INZERCE

Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se úplně zastaví, nebo dokonce otočí směr. Klima v části Evropy by se pak navzdory oteplování planety patrně začalo podobat Kanadě nebo Sibiři. A možná ještě závažnější důsledky by měly změny systému monzunových větrů přinášejících vláhu do oblastí od Afriky po jihovýchodní Asii, na nichž závisí úroda pro stamiliony lidí. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články