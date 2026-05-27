Havárie Václava Havla. Rekonstrukce rozpadu jedné instituce
Jak se stalo, že pražská intelektuální hvězda rozložila knihovnu nejslavnějšího Čecha
Václav Havel bude možná ke svým letošním nedožitým devadesátinám obdarován tím, že se rozpadne knihovna, která nese jeho jméno a kterou sám před víc než dvaceti lety zakládal. Je to reálný scénář. Knihovnu Václava Havla teď opustili dva hlavní sponzoři – manželé Bakalovi a Komárkovi – a hromadnou protestní výpověď podalo všech sedmnáct zaměstnanců. To vše z nesouhlasu s chováním a nápady muže, který se při svém nástupu před rokem zdál pro ředitelování v téhle instituci jako stvořený: Tomáše Sedláčka, intelektuální celebrity pražského veřejného života. Známý ekonom je teď v médiích a pražských kavárnách zesměšňován a jeho reputace je vážně poškozená, stejně jako instituce, kterou řídí. On sám vývoj podle svých slov vítá a knihovně očištěné o zatuhlý personál slibuje pod svým vedením zářivou a světovou budoucnost. Jak se taková havárie vůbec mohla stát?
Skvělá tvář
V lednu roku 2025 se s Českem loučil tehdejší americký velvyslanec Bijan Sabet. Na recepci, kterou ambasáda pořádala, přišli i dva muži z pětičlenné správní rady Knihovny Václava Havla: finančník Gabriel Eichler, předseda rady zastupující hlavní sponzory, manžele Bakalovy, a David Dušek, producent a pražský politik, kterého do rady jmenovala vdova po prezidentovi Dagmar Havlová. Správní rada tehdy zrovna přemýšlela, co s jedním velkým zádrhelem: knihovna neměla ředitele. S tím předchozím, znalcem mezinárodních vztahů Milanem Babíkem, se pro nespokojenost s jeho prací radní rychle rozloučili a už čtvrt roku hledali náhradu.
Eichler na recepci náhodou narazil na dalšího z pozvaných – ekonoma Sedláčka – a zastavili se spolu v krátkém rozhovoru. „Pak za mnou Gabo přišel a povídá: Davide, nebyl by Tomáš dobrý ředitel pro knihovnu?“ vzpomíná radní Dušek. On souhlasil, protože Sedláčka osobně znal a nápad angažovat „charismatického vizionáře a vynikajícího rétora“, jak jej popisuje, mu dávalo smysl. Krátce nato správní rada Sedláčka oslovila s nabídkou. Ten se jí nadšeně chopil.
