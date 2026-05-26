Taťána Malá: Nad změnami na Úřadu vlády jsem nejásala, ale cesta zpátky není
Beru to jako výzvu. Když budeme chtít, půjde to, říká zmocněnkyně pro lidská práva o přesunu agendy pod několik ministerstev
Jaká je vaše verze příběhu ohledně restrukturalizace lidskoprávní agendy na Úřadu vlády? Kdy jste se to dozvěděla a byla jste součástí toho procesu?
Přiznám se, že interní věci nerada sdílím. Myslím si, že jsou to věci, které bychom si měli vyjednat v rámci úřadu. Nicméně jsem samozřejmě nad změnami úplně nejásala. Na druhou stranu si myslím, že vznik Kanceláře vládního zmocněnce je poměrně dobrý kompromis pro to, aby agenda mohla dobře fungovat. Naprosto respektuji záměr vedoucí Úřadu vlády. Je to veskrze technická věc, protože rady vlády zůstanou pod Úřadem vlády. Na ministerstva se přesouvají pouze jednotlivé odbory a na Úřadu vlády zůstanou určití úředníci – ti budou spojkou na jednotlivé úřady, budou tu pomáhat a pracovat na dané agendě.
Bude to tedy podle vás fungovat?
Samozřejmě jsem zaznamenala vlnu emocí a kritiky, že to fungovat nebude. Hodně jsem o tom přemýšlela a debatovala. Bude k tomu ve středu na Úřadu vlády jednání se členy rad, kteří podali rezignace či o tom uvažují – nebo o tom prostě chtějí mluvit. Jednání se zúčastní i premiér Andrej Babiš a vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Věřím, že když tu bude dobrá vůle všech stran, ať už jsou to úředníci nebo odborníci, kteří v radách zasedají, a stejně tak tu bude kreativita, aktivita a chuť, tak tahle agenda může fungovat. Já nemám ve zvyku házet flintu do žita.
