Jsme dobří lidé, kteří milují svobodu. Do Evropy patříme, říká moldavská prezidentka
S Maiou Sandu o tom, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, nejtěžších dnech v jejím životě a o tom, co jí opravdu přinese úlevu
Ruská agrese na Ukrajině pokračuje pátým rokem. Jak očekáváte, že se válka bude dál vyvíjet?
Vidíme teď, že se Ukrajině na frontě daří. A vidíme také, že Rusko si naopak nevede moc dobře. Domnívám se, že v současné době musí mezinárodní společenství zvýšit ekonomický tlak na Rusko, to ho může popostrčit k mírovým rozhovorům, o které podle mě Moskva zatím nemá zájem. Pokud bude mít Ukrajina nadále veškerou podporu, aby mohla pokračovat v osvobozování svého území a bude to kombinované se sankcemi a ekonomickým tlakem, tak existuje šance, že Rusko začne brát jednání o míru vážně.
Vy s Ukrajinou přímo sousedíte. Jak válka ovlivňuje vaši zemi?
Samozřejmě, že nás válka ovlivňuje. Především ekonomicky, když se válčí hned vedle vašich hranic, nepomáhá to přilákat investory a ovlivňuje to i myšlení vašich vlastních občanů – především v tom smyslu, že to neumožňuje přilákat zpět domů moldavskou diasporu, a to vyvolává další s tím související obtíže. Jsme vděční, že máme v Moldavsku mír, do značné míry je to zásluhou ukrajinské společnosti – její statečnosti a odvahy. Je pochopitelné, že bychom rádi viděli mír na Ukrajině, dění v té zemi má dopad na celý region.
