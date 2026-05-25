Nestíhá, nemá přehled. Přesun klíčových agend si prosadila Babišova pravá ruka
Premiér se snaží mírnit změny z minulého týdne. Lidé z Úřady vlády dál mluví o chaosu a zvažují rezignaci
Ředitelka proFem Jitka Poláková pracuje pro stát 16 let. Odborné znalosti své organizace poskytovala prakticky zadarmo na Úřadu vlády coby místopředsedkyně ve výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. Během jejího působení se tu vystřídaly vlády premiérů Nečase, Fialy, Rusnoka a dvakrát Babiše. Teď plánuje rezignaci. „Napsali jsme premiérovi, vedoucí Úřadu vlády a zmocněnkyni pro lidská práva, že pokud změny skutečně vejdou v platnost, končíme,“ popsala nám čtyři dny po oznámených změnách.
Návrhy, o kterých mluví, současný předseda vlády nečekaně vytáhl minulé pondělí na jednání vlády. Podobně jako u výběru náčelníka generálního štábu, i v tomto případě dal vlády o chystaných změnách prostě hlasovat. Podle znalců terénu budou znamenat menší kontrolu nad politickou mocí i možný odliv dalších expertů ze státní správy. Celé odbory a oddělení na Úřadu vlády se podle návrhu mají přesunout pod jednotlivá ministerstva. Patří k nim agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oblast pro národnostní menšiny.
Uplynul týden a premiér na další tiskové konferenci oznámil další detaoly, které mají být ústupkem a jimž se jen pár minut poté snaží porozumět i Poláková. „Překládáme si ten výstup z tiskovky. Snažíme se to interpretovat, ale je to jeden velký chaos,“ říká bezprostředně poté Respektu. Už před víkendem prý dostali SMS od Andreje Babiše, ve které jim měl tvrdit, že jednotlivé rady zůstávají přímo pod ním, nic se neděje a není se čeho obávat.
Podle informací, které Jitka Poláková má, to však vypadá spíše na zastírací manévr. Premiér oznámil, že se z Úřadu vlády stěhují úředníci, ale osm z nich ve Strakovce zůstane a budou se přímo zodpovídat jemu, nikoli vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Podle dalších úředníků je nicméně závěrečná podoba stále nesystémová a do praxe vnese chaos.
