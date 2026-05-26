Lidový intelektuál Hlaváček slibuje, že teď už v Praze konečně postaví tisíce bytů
Profil: Architekt, který zachránil Starosty po Dozimetru a teď je opět povede o boje o magistrát
„Všichni sborem za vedoucím volem,“ hlásí náměstek pražského primátora Petr Hlaváček při komentované prohlídce Nákladového nádraží Žižkov. V blízkých letech by se toto místo mělo stát centrem nové zástavby a dlouholetý pražský politik a architekt tady teď provádí skupinku asi sedmdesáti lidí, kteří si přišli poslechnout z jeho úst plán na úpravy legendární lokality.
Zkušený urbanista mluví zasvěceně o historii bývalého nádraží ze třicátých let minulého století („tamhle jsem si jezdil ve dvaceti pro brambory“), které má rozlohu zhruba jako polovina Václavského náměstí a jeho přestavba tak bude pro novou rezidenční oblast naprosto klíčová. Je to zároveň jeden z projektů, který se podařilo obvykle spíše rozhádané koalici ve složení Spolu, Piráti a Starostové posunout správným směrem.
Právě teď se pomalu rozjíždí kampaň před podzimními volbami na pražský magistrát a Petr Hlaváček má opět šanci stát se klíčovou osobou pro územní rozvoj Prahy. Kdyby se mu to povedlo, měl by klíčovou agendu na starosti až 12 let. Role to je navýsost důležitá: třeba proto, že situace ohledně bydlení se stala ústředním tématem nejenom Prahy, ale celého Česka a nedostatek dostupných bytů je nejcitelnější právě Praze, jejíž obyvatele mají ve srovnání s většinou evropských metropolí mizivou šanci si s běžnými příjmy uspořit na koupi nemovitosti.
Na první pohled se zdá, že Praha má vše potřebné k tomu, aby dokázala krizi řešit. Je extrémně bohatá – na účtech má téměř 200 miliard korun. A ve svém vedení má také Petra Hlaváčka, který Prahu i její fungování zná do detailů, protože se v průběhu života pohyboval na různých úrovních pražského mikrokosmu. A ani přesto dosud, po osmi letech jeho působení, hlavní město nedokázalo situaci s bydlením ovlivnit. Hlaváček slibuje, že tohle se může změnit. Jeho příběh tak vypovídá nejen o něm, ale i o složitém politickém terénu, v němž se hledá řešení problémů obyvatel dnešních velkoměst.
