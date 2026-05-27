Majestátní Bajkal je v ohrožení. I kvůli válce na Ukrajině
S Gabrielou Bulišovou a Markem Isaacem o nejmohutnějším jezeře světa, u kterého strávili rok života
Dvojice fotografů se vydala do sibiřské tajgy k jezeru Bajkal, aby tu v odlehlé části Ruska strávili rok života a prostřednictvím dokumentárních fotografií zachytili dopad klimatických změn na nejhlubší a současně nejstarší jezero světa. Středosibiřská vysočina, kde se Bajkal nachází, je totiž jedním z míst, která se v důsledku klimatických změn ohřívají na planetě nejrychleji.
Když ale přijeli na místo, rozhodli se plán změnit. „Když jsme stanuli na břehu jezera, došlo nám, že vidíme něco tak silného a jedinečného, že dokumentární přístup nestačí. Chtěli jsme divákovi tu zkušenost zprostředkovat,“ říká Gabriela Bulišová, polovina tvůrčího i partnerského dua. Výsledkem je výstava The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu, která je nyní k vidění v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy a jejíž součástí jsou kromě fotografií také videa, zvuky, hudba a texty.
Slovensko-americká dvojice během roku procestovala celé okolí jezera a během té doby viděla kromě přírodních krás i ekologickou devastaci: kácení lesů, ilegální výstavbu hotelů, znečišťování jezera. Ničení Bajkalu pak aktuálně významně urychluje válka na Ukrajině. „Aby vláda ekonomický dopad války na obyvatelstvo utlumila, zmírňuje nebo ruší ekologické standardy a zákony,“ říká Isaac. Například zákon o Bajkale, který Státní duma schválila na začátku tohoto roku, umožňuje ve vzácné přírodě sibiřské tajgy výrazně více kácet nebo stavět.
Původní obyvatelé žijící u Bajkalu věří, že jezero má svoji duši a když k němu člověk přijde, před vstupem do vody by ho měl požádat o souhlas. Udělali jste to?
