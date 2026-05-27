0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Rozhovor27. 5. 202617 minut

Majestátní Bajkal je v ohrožení. I kvůli válce na Ukrajině

S Gabrielou Bulišovou a Markem Isaacem o nejmohutnějším jezeře světa, u kterého strávili rok života

Petr Horký

Dvojice fotografů se vydala do sibiřské tajgy k jezeru Bajkal, aby tu v odlehlé části Ruska strávili rok života a prostřednictvím dokumentárních fotografií zachytili dopad klimatických změn na nejhlubší a současně nejstarší jezero světa. Středosibiřská vysočina, kde se Bajkal nachází, je totiž jedním z míst, která se v důsledku klimatických změn ohřívají na planetě nejrychleji.

Když ale přijeli na místo, rozhodli se plán změnit. „Když jsme stanuli na břehu jezera, došlo nám, že vidíme něco tak silného a jedinečného, že dokumentární přístup nestačí. Chtěli jsme divákovi tu zkušenost zprostředkovat,“ říká Gabriela Bulišová, polovina tvůrčího i partnerského dua. Výsledkem je výstava The Second Fire: Milostný dopis Bajkalu, která je nyní k vidění v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy a jejíž součástí jsou kromě fotografií také videa, zvuky, hudba a texty. 

Slovensko-americká dvojice během roku procestovala celé okolí jezera a během té doby viděla kromě přírodních krás i ekologickou devastaci: kácení lesů, ilegální výstavbu hotelů, znečišťování jezera. Ničení Bajkalu pak aktuálně významně urychluje válka na Ukrajině. „Aby vláda ekonomický dopad války na obyvatelstvo utlumila, zmírňuje nebo ruší ekologické standardy a zákony,“ říká Isaac. Například zákon o Bajkale, který Státní duma schválila na začátku tohoto roku, umožňuje ve vzácné přírodě sibiřské tajgy výrazně více kácet nebo stavět. 

↓ INZERCE

Původní obyvatelé žijící u Bajkalu věří, že jezero má svoji duši a když k němu člověk přijde, před vstupem do vody by ho měl požádat o souhlas. Udělali jste to?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články