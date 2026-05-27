Zahraničí27. 5. 20264 minuty
Maryja Kalesnikava: Červená rtěnka mi za mřížemi dávala sílu a důstojnost
S vůdčí osobností běloruského demokratického hnutí o návratu na svobodu a o tom, jak dál jednat s Lukašenkou
Když jsem s vámi naposledy dělal rozhovor, bylo to na dálku, přes prostředníka a vy jste byla ve vězení. Na otázku, jak byste popsala svůj zdravotní a psychický stav, jste mi odepsala, že vám obzvlášť pomáhají četba, sport a červená rtěnka. Máte ji na rtech i teď na svobodě. Dokážete si sama sebe představit bez ní?
Samozřejmě. Byla jsem bez ní například, když jsem byla dlouhodobě v naprosté vězeňské izolaci. Tehdy jsem byla nejen bez rtěnky a nemohla jsem si ani učesat vlasy, ale byla jsem také bez telefonátů a dopisů s rodinou, bez možnosti vidět své blízké. Byl to čas, kdy jsem o nich vůbec nic nevěděla, a stejně tak oni o mně.
Čím jste si ve vězení krátila dlouhou chvíli?
Hodně jsme si četla. Pět knížek týdně. Na svobodě na to už nemám čas, je tu mnoho jiných povinností.
