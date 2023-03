Petr Horký redaktor

Narodil se v Praze, kde vystudoval žurnalistiku a odkud se přesunul do Londýna za studiem fotožurnalistiky. Poté se několik let toulal po různých zemích i redakcích, až na jaře 2016 zakotvil v Respektu. Novinařinu považuje za nástroj, jak porozumět okolnímu světu – a práce reportéra v tomhle ohledu nabízí možnost, jak proniknout do nejrůznějších prostředí. Tematicky možná nejšířeji rozkročený člen redakce, nejraději píše o každodenním životě v Česku, často se ale věnuje také ekonomice, politice, ekologii, Rusku, historii nebo cestování – a někdy ho to dokonce zavane až na stránky kulturní rubriky. Za svůj dokumentární film Švéd v žigulíku získal Cenu Pavla Kouteckého a nominaci na Českého lva.