Světlušky mě spojují s přírodou, říká Čech, který se proslavil jako jejich fotograf

Tady v Iowě máme daleko víc světlušek. Když jsem ještě žil v Česku, viděl jsem světlušky jenom jednou. Úplnou náhodou jsem na ně narazil v lese. Byl jsem překvapený, protože na táboře ve skautu jsme žili v přírodě třeba dva tři týdny a světlušky jsem nikdy neviděl. Tady v Iowě jich je ale hodně, stejně jako v dalších částech Spojených států. Potkáte je všude, na zahradě, v parcích, na každém trávníku, ať je posekaný nebo ne. V dobrých letech jich je spoustu, ale každý rok můžete nějaké vidět. Děti je tu chytají do ruky, dávají je do sklenic a dívají se na ně a doufám, že je hned potom pustí. Patří k americké kultuře, že děti vyrůstají a mají krásné vzpomínky na světlušky. Já si to užívám jako ony, jen místo do sklenic chytám světlušky do foťáku.