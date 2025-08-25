Ranní postřeh Ondřeje Kundry: Muničák ve Vrbětích leží ladem. Je čas to změnit
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Tuto sobotu jsem strávil v muničním skladu ve Vrběticích. Byl jsem tam kvůli práci na jednom dlouhodobějším projektu. Místo je to svým způsobem tajemné a krásné. Hluboké lesy plné divoké zvěře, cesty s výmoly, docela nepřístupné... Do toho z houštin vykukují jednotlivé muniční sklady, je jich tu přes třicet. Dříve je – napěchované municí – měli pronajaté soukromí zbrojaři, než v roce 2014 dva ze skladů vyhodili do povětří agenti ruské vojenské rozvědky GRU, přičemž zabili dva lidi a způsobili miliardovou škodu. Chtěli tak zabránit převozu zdejší munice tehdy poprvé Rusy napadené Ukrajině.
Vrbětice po sanaci areálu – náročné a nákladné práci, protože tu po explozích zůstala spousta munice – zejí prázdnotou. Pár hal se sice znovu opravilo, většina však ne. V době, kdy Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině a de facto Evropě i nám, by se tu znovu dala přechodně skladovat munice pro Ukrajinu (podobných míst se v Česku nedostává), odpovědní úředníci se ale bojí vydat povolení, protože co kdyby zase došlo k nějakému průšvihu?
Areál by se dal také přebudovat na výrobnu munice. Česko ji potřebuje pro Ukrajinu, ale i pro sebe, i když válka skončí, rizika nepominou. S Vrběticemi by se dalo určitě vymyslet i něco jiného ohledně naší obrany. Je proto načase začít se této i příští vlády ptát, co s Vrběticemi zamýšlejí, protože nechat je dál ležet ladem a nevyužít je ke zvýšení naší obranyschopnosti se jeví jako příliš velký luxus.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu