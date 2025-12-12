Začíná souboj o Babišovu pozornost. Vítěz rozhodne o směřování Česka
Šéf ANO se vrací do čela vlády, jaký bude nejstarší porevoluční premiér?
Co mají společného americký generál, nizozemský generální tajemník NATO, český sociální pracovník a slovenský ministr životního prostředí? Ti všichni se v posledních týdnech s obavami, nadějemi a jistou mírou pragmatismu naladili na staronovou realitu, že premiérem Česka je Andrej Babiš, a snažili se získat jeho přízeň. Jestli uspějí, do velké míry rozhodne o tom, jaký odkaz v politice zanechá předseda ANO.
Ten ve středu přijel na Pražský hrad kampaňovou dodávkou s vlastní podobiznou a odjel vládní limuzínou. Když ji před čtyřmi lety předával Petru Fialovi, v Česku zrovna doznívala pandemie, kterou Babiš nezvládl, a čelil proto velké nedůvěře u naprosté většiny české společnosti. Ruská armáda ještě několik měsíců nezkoušela aktivně dobýt Ukrajinu (a pokračovat dál na západ) a na Hradě seděl Miloš Zeman. Teď se ujímá vlády ve zcela proměněné zemi, Evropě a světě. Hlavní otázka zní, zda se proměnil také Andrej Babiš a jakou roli při svém návratu sehraje. Do Strakovy akademie vstupuje jako historicky nejstarší předseda vlády, a pokud vydrží do konce, stane se také tím nejdéle sloužícím.
Bude volat Okamura
„Určitě jsem lépe připravený,“ odpověděl po svém jmenování na otázku, zda bude v něčem jiný. Byl to jeden ze tří dotazů, které byly na tiskové konferenci umožněny. Babiš dnes s médii mluvit nechce a nechává tuto disciplínu zcela na Karlu Havlíčkovi, který si musel zvyknout na to, že kritické otázky na předsedův střet zájmů, kauzu Čapí hnízdo nebo budoucnost zahraniční politiky dostává výhradně on. Babiš si oblíbil nový formát několikaminutových videí, které ve vysoké frekvenci umísťuje na své sociální sítě, vyhne se tak nepříjemným dotazům novinářů. Proto je dnes složité zjistit, co má vlastně v plánu a jak o své staronové roli přemýšlí.
