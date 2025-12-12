0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 12. 20254 minuty

Česká opozice na Slovensku: gesto, které ukazuje víc slabiny než síly

Plamínková: Co ukazuje cesta opozice na Slovensko - Budoucnost muniční iniciativy a obrany

Kristýna Jelínková

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Čtvrteční brzké ráno na pražském hlavním nádraží poskytlo scénu, která by ještě před pár týdny byla těžko představitelná. Zástupci české opozice - od ODS přes Starosty až po Piráty - se společně fotografují na nástupišti a vyrážejí vlakem do Bratislavy. Úsměvy, palce nahoru a symbolická „místenka“ pro předsedu sněmovny Tomia Okamuru mají naznačit jediné: česká opozice se nenechá vymazat z diplomatických kontaktů se Slovenskem.

Podnětem byla první zahraniční cesta nového šéfa sněmovny. Okamura zvolil armádní letadlo, početnou delegaci složenou hlavně z vládních partnerů a vybraných médií - a opozici vynechal. Zástupci trojkoalice předsedu SPD bránili tím, že Markéta Pekarová Adamová dříve postupovala podobně. Jenže rozdíly jsou podstatné: neletěla armádním letadlem, ale cestovala vlakem s malým týmem a bez dalších vládních politiků. Nové vedení sněmovny tak svým způsobem hned v prvních týdnech nastavilo tón, který opozice chápe jako záměrné omezování její role.

Přesto je namístě otázka, zda „truc“ v podobě vlastní cesty na Slovensko představuje adekvátní reakci. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS to vidí jinak než jeho bývalí koaliční partneři a straníci. V rozhovoru pro Seznam Zprávy varoval, že podobný krok by měl přijít až ve chvíli, kdy selžou veškeré pokusy předsedu sněmovny přimět ke změně chování. 

↓ INZERCE

Sněmovní opozice ale upřednostnila rychlejší a viditelnější odpověď. Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová během cesty zveřejnila na síti X fotografii s plyšovým medvědem narážející na Okamurovy „maskoty“, které používal jako marketingový prvek v dobách, kdy s politiky přišel do kontaktu pouze jako podnikatel. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články