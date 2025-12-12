Česká opozice na Slovensku: gesto, které ukazuje víc slabiny než síly
Plamínková: Co ukazuje cesta opozice na Slovensko - Budoucnost muniční iniciativy a obrany
Čtvrteční brzké ráno na pražském hlavním nádraží poskytlo scénu, která by ještě před pár týdny byla těžko představitelná. Zástupci české opozice - od ODS přes Starosty až po Piráty - se společně fotografují na nástupišti a vyrážejí vlakem do Bratislavy. Úsměvy, palce nahoru a symbolická „místenka“ pro předsedu sněmovny Tomia Okamuru mají naznačit jediné: česká opozice se nenechá vymazat z diplomatických kontaktů se Slovenskem.
Podnětem byla první zahraniční cesta nového šéfa sněmovny. Okamura zvolil armádní letadlo, početnou delegaci složenou hlavně z vládních partnerů a vybraných médií - a opozici vynechal. Zástupci trojkoalice předsedu SPD bránili tím, že Markéta Pekarová Adamová dříve postupovala podobně. Jenže rozdíly jsou podstatné: neletěla armádním letadlem, ale cestovala vlakem s malým týmem a bez dalších vládních politiků. Nové vedení sněmovny tak svým způsobem hned v prvních týdnech nastavilo tón, který opozice chápe jako záměrné omezování její role.
Přesto je namístě otázka, zda „truc“ v podobě vlastní cesty na Slovensko představuje adekvátní reakci. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS to vidí jinak než jeho bývalí koaliční partneři a straníci. V rozhovoru pro Seznam Zprávy varoval, že podobný krok by měl přijít až ve chvíli, kdy selžou veškeré pokusy předsedu sněmovny přimět ke změně chování.
Sněmovní opozice ale upřednostnila rychlejší a viditelnější odpověď. Předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová během cesty zveřejnila na síti X fotografii s plyšovým medvědem narážející na Okamurovy „maskoty“, které používal jako marketingový prvek v dobách, kdy s politiky přišel do kontaktu pouze jako podnikatel.
