Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 50/2025
50/2025 • 8.–14. 12. 2025

Miliardář Tykač vyráží do boje

Jak přišel ke svému vlivu a proč chce změnit Česko

Obálka vydání 49/2025
Putin mi zavraždil manžela, ale já se zastrašit nenechám
1.–7. 12. 2025
Autor: Milan Jaroš
Editorial

Budou smět vládní politici jen na východ?

Erik Tabery

Zakažme cestování politikům, kteří někoho uráželi - a výsledkem bude, že kompletní SPD se nehne z Prahy

Anketa

Skončila druhá série úspěšné reality show Zrádci. Čím si diváky získala, v čem spočívá její jedinečnost?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Jak dopadne Turek? Motoristé sobě stále hrají s vysokými kartami

Marek Švehla

Prezident se rozhoduje uprostřed nekončícího politického konfliktu

Generál Zůna se chová jako ustrašený muž

Ondřej Kundra

V krajně nebezpečné době stane v čele klíčového rezortu politik, který neví, co dělá

Ján Markoš: Tři představy o pravdě

Ján Markoš, Denník N

Být jediným liberálem v místnosti je zajímavý zážitek

Trump buduje novou americkou aristokracii 

Fareed Zakaria

Populisté nesnášejí vládu expertů. Nahrazují ji něčím horším

Téma

Miliardář Tykač vyráží do boje

Filip Zelenka

Jak přišel ke svému vlivu a proč chce změnit Česko

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Babiš oznámil řešení střetu zájmů, prezident Pavel to ocenil a vláda může vzniknout

Kristýna Jelínková, František Trojan, Ondřej Kundra

Nový premiér tak pravděpodobně stihne i zasedání Evropské rady. Je ale řešení dostačující?

Právníci: Česko nemá jinou cestu než uznávat stejnopohlavní manželství uzavřená v cizině

Silvie Lauder, František Trojan

Soudní dvůr EU sice rozhodl o Polsku, ale dopady to bude mít i u nás 

Že by v Litvínově nebyl hokej? To si nikdo neumí představit

Petr Horký

Zlatí hoši z Nagana přicházejí zachránit slavný klub, který na severu Čech znamená víc než jen sport

Zahraničí

David Brooks: Čím nahradit pokroucené křesťanství, které dnes vládne Americe

David Brooks, The New York Times

A v čem ukazuje cestu Tomáš Halík

Evropa chce zmírnit regulaci umělé inteligence. Připraví se tím o svou unikátní roli ve světě?

Magdaléna Fajtová

Unie se pře o to, zda má smysl chránit soukromí, nebo se přizpůsobovat technologickým gigantům

Jak se Donald Trump stará o svůj kouzelný mír v Pásmu Gazy

Dominika Perlínová

Pozemní operace skončila, rukojmí jsou volní. Budoucnost ale zůstává nejistá

I vy prales potřebujete, vzkazují do Evropy původní obyvatelé Amazonie

Jan Kaliba

Reportáž: Klimatická konference OSN v Belému připoutala pozornost k mizející brazilské džungli. Zabrání svět tomu, aby se z úložiště uhlíku a ráje biodiverzity stala savana?

Jozef Síkela: Český původ je v konfliktních situacích výhodou 

Tomáš Lindner

S českým eurokomisařem o přípravách na jednání se světovými státníky, neférové soutěži s Čínou a o tom, proč je úspěch Afriky i v evropském zájmu

Historie

Nacistické represe proti studentům neskončily v polovině listopadu

Silvie Lauder

Druhá vlna zatýkání mířila na syny brněnské elity

Kultura

Roztančit myšlenky a stvořit sám sebe jako divadelní rock star

Jindřiška Bláhová

Jak se britský dramatik s českými kořeny Tom Stoppard dokázal udržet šest dekád na vrcholu

Opera je prostě boží

Pavel Turek

Režisérka Veronika Kos Loulová připravila pro pražské Divadlo Komedie hudební true crime podle Toma Waitse a Williama S. Burroughse

Album týdne: Chemnitzský Kraftklub křičí, že boj s pravicovým extremismem není ztracený

Pavel Turek

Dokument týdne: Evropští barbaři budou bez naší ropy jezdit brzo na koních. Pan Nikdo proti Putinovi ukazuje, jak se ničí jedna generace dětí

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Při pohledu na obrazy Karolíny Šulcové se cítíme jako doma

Jan H. Vitvar

Literatura

Obrůst překážku

Jan Němec

Kniha, která zkoumá téma sexuálního zneužívání ze všech stran

Ženy na hranici

Hana Ulmanová

Jeden den v životě

Impression

Monika Přerostová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper