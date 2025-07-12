0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura7. 12. 20255 minut

Obrůst překážku

Kniha, která zkoumá téma sexuálního zneužívání ze všech stran

Jan Němec

Jsou knihy, které se recenzují téměř samy, a pak takové, které kladou tuhý odpor. Románový esej Smutný tygr francouzské spisovatelky Neige Sinno, který právě vyšel v nakladatelství Paseka v překladu Sáry Vybíralové, jednoznačně patří mezi ty druhé. Nejen proto, že tématem je zneužívání v rodině a že se jedná o autorčin vlastní příběh. Smutný tygr je ten typ prózy, která neustále uvažuje sama nad sebou a vypadá to, že si velmi dobře rozumí i bez recenzenta. 

Základem recenze je hodnocení, budiž tedy hned zkraje řečeno, že Smutný tygr, ověnčený Prix Femina, Prix Goncourt des lycéens a Cenou Strega, je výjimečná kniha. Měly by následovat silné argumenty, ale už tady začínají potíže. Knih o zneužívání vychází hodně, kromě společensky důležitých osobních svědectví také řada románů, které s motivem žonglují, jak se autorovi hodí. Ze zápletek založených na postupném odhalování traumatu se stalo klišé a pro romány, kde se pořád jen trpí, si literární kritici vyhradili termín misery porn. V čem je Sinno jiná?  

Prakticky ve všem. Ale i tak tkví v jádru knihy paradox. Sinno ví, že její zkušenost je všechno, jen ne výjimečná, zároveň je to zkušenost, která utvořila její život. „Musí spisovatel, který byl vězněn v Osvětimi, psát o Osvětimi?“ ptá se. A hned se za podobné analogie okřikuje: sexuální zneužívání, jakkoli traumatizující, nelze přirovnávat ke zločinům proti lidskosti. Mimochodem, tento postup se v knize opakuje – otázka, jež míří přímo na komoru, a úhybný manévr, který prostor k odpovědi svěří čtenáři, než se k ní sama autorka vrátí. Ne, spisovatel, který byl v Osvětimi, o Osvětimi psát nemusí. Na druhou stranu: dost se to nabízí.        

↓ INZERCE

Kde se bere zlo?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články