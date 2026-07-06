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Radikální autorka pokračuje v rozcházení se se společností
Psychiatrie před Listopadem 1989 byla zneužita a sama systematicky zneužívala
Kniha, která zkoumá téma sexuálního zneužívání ze všech stran
Prostor, kde druhé mohu pojímat bez předsudků
Prázdnota nemusí být jen špatná
3.–5. místo
Milan Kundera: Nevědění
Napsal autor lepší knihu, než je slavná Lolita?
Klasik britské prózy se vrátil s brilantním románem
Ani africký, ani postkoloniální, ale prostě vynikající román
Kontroverzní dánský román pro mládež popisuje hledání smyslu života
První seznámení s nobelistou
Převažující duševní strastí dnes není ani nedostatek, ani nuda
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