Svahilský bildungsroman

Řekněme to na rovinu: Když přede dvěma lety Švédská akademie vyhlásila jméno nového držitele Nobelovy ceny za literaturu, pro většinu lidí tím objevila nového autora. I to se v historii nejslavnější ceny stává a není to špatně. Abdulrazak Gurnah (1948) je teprve druhým laureátem ze subsaharské Afriky, jejíž kulturu – i to je třeba říct na rovinu – téměř vůbec neznáme. Nebo schválně: co víte o prvním nobelistovi toho regionu, Nigerijci Wolem Soyinkovi?

Gurnah je autorem deseti knih a v nakladatelství Prostor právě vyšel v překladu Petry Nagyové jeho nejznámější román Ráj; je to tedy dobrá příležitost seznámit se s nečekaným nobelistou a doplnit si vzdělání. V anglickém originále vyšel titul už v roce 1994 a dostal se tehdy do užší nominace na Bookerovu cenu. Angličtina není omyl: Gurnahovým rodným jazykem je sice svahilština, lingua franca téměř celé východní Afriky, jenže Gurnah z rodného Zanzibaru v osmnácti emigroval do Velké Británie.