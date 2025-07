Vary 9: Účtování s Rumunskem, snový výlet do dějin kinematografie, kafkovský pohled do ruské duše. Výběr nejlepších filmů

Dva prokurátoři (režie Sergej Loznica, Francie, Německo, Nizozemsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina 2025) Jen málokdo umí reflektovat sovětské (totalitní) dějiny i na ně navazující ruskou současnost jako Sergej Loznica, v Sovětském svazu narozený matematik, který se „přeučil“ na dokumentaristu a léta žije v Německu. Jeho rané observační dokumenty jsou vrstevnaté, formálně zdánlivě jednoduché, ale myšlenkově komplexní. Zachycují často úzký časový úsek nebo jasně vymezený prostor: jeden den v provozu továrny, pohled do jedné čekárny, na jednu vesnici nebo válkou zkoušený Leningrad, a pracují s fenoménem paměti. Ta pak spolu s ohledáváním podstaty totality spojuje jeho pozdější filmy včetně těch hraných. Všechny se vyznačují formální precizností a platí to i pro jeho nejnovější a nejlepší hraný film Dva prokurátoři. Je zasazen do konce třicátých let do období vrcholícího teroru ve stalinském Rusku. K čerstvě jmenovanému prokurátorovi se dostane krví napsaný moták z vězení, kde se jinak všechny stížnosti Stalinovi od vězňů na brutalitu a nespravedlnost systematicky pálí. Mladý muž chce jednat spravedlivě a čestně. Vyzbrojen osobní integritou se vydá na marnou anabázi. Víme, že je marná, že jeho osud je zpečetěn, přesto se tomu intuitivně vzpíráme. Člověk proti systému, pravda proti právu, které existuje jen formálně. Film geometricky přesný, sevřený jako povídka, podle níž vznikl. Svírající, bolestně beznadějný, kafkovský pohled do „ruské duše“.