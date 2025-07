Přišlo k nám moc elektřiny z Německa? Politici zase živí pocit, že nám cizáci ubližují

Ani týden po velkém výpadku elektřiny není stoprocentně jasné, co se vlastně na ostře sledovaných energetických trasách stalo. Správci sítě nabízejí technické vysvětlení přerušených drátů a výpadku uhelné elektrárny, celá diskuse ale připomíná „spor“ o bílé čáry na obloze, o nichž si také spousta lidí myslí svoje a fakta je nezajímají. Do této sorty patří trochu i Andrej Babiš, který objevil v green dealu nové migranty a bez ohledu na odborné analýzy, které podíl green dealu vylučují, si nenechal ujít příležitost, aby celou událost – ty náhle nejedoucí tramvaje, uvízlé výtahy s lidmi, zastavené vlaky uprostřed polí, rozdělaná jídla v restauracích apod. – nesvedl právě na „fanatický boj“ proti změně klimatu. Pokud však i v energetice existuje něco jako historická paměť a chápání širších souvislostí, mělo by být jasné, že potíž české energetiky je dlouhodobějšího rázu, než kam sahá nová zkušenost s blackoutem.