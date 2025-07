Album týdne: Lorde zpívá o tom, jak se z holky stala žena

„Hádám, že skáču řečištěm z kamene na kámen,“ zpívá o své cestě životem ve skladbě GRWM. Načež přejde do refrénu: „Z holky je teď dospělá žena.“ Zbylé písně pak jako by byly zmíněné kameny v řece – výrazné zážitky, které z ní tu ženu učinily. Ať už to jsou dnes tolik četné rozchodové skladby (mj. What Was That) nebo píseň Favourite Daughter reflektující to, jak se na její kariéře podepsaly tlak a ambice, které na ni naložila matka.