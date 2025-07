Kampaň proti ženám a dětem

Důvod je jednoduchý, po řadu měsíců veřejnost ze všech stran atakují hesla, výroky, videa, podcasty, billboardy a kdovíco všechno ještě, ve kterých se strany snaží přesvědčit občany, aby jim dali svůj hlas. Trend kampaně je zjevný, poslední roky politici stále méně mluví o tom, co pozitivního svým voličům přinesou. Soustředí se především na vyvolávání negativních emocí, vykreslování oponentů jako zla na zemi. Další změna oproti minulosti je, že kampani nelze téměř uniknout. Skrz sociální sítě je stále s námi, ať jsme doma, v práci či na dovolené. Nikdy se do ní také nezapojovalo tolik lidí, kteří nejsou součástí stran, protože jim to umožňují právě zmiňované sítě. Sdílená hesla se nám tak dostávají silněji pod kůži.