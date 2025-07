Spadnout dolů, nesložit se a umět se ctí začít znova

Ocitáme se v únoru 1940, Medkovi je patnáct a závidět už není co. Rodina bydlí ve služebním bytě Památníku osvobození, dnes Armádního muzea, kde Rudolf Medek dělá ředitele. Sám v té době ale leží se zánětem pobřišnice v nemocnici, není tedy u toho, když do bytu přichází gestapo, které má s památníkem své plány a dává Rudolfově manželce Evě a jejich dvěma synům 48 hodin na vystěhování. Zoufalá Eva Medková jde požádat o radu svoji matku na Malou Stranu a ta jí radí vydat se na nedaleký Smíchov, kde – jak slyšela – „jsou volné byty“. V jedné ulici si všimne cedulky, že nahoře je k mání pětipokojový byt. Na místě vyřizuje formality a objednává stěhováky, aby přivezli z Vítkova nábytek, peřiny a knihy. „Zřejmě to byl byt po nějaké židovské rodině, která musela narychlo emigrovat. Nikdy jsme se ale nedozvěděli, kdo to byl,“ vzpomíná Terezie Jakšová, dcera Ivana Medka.