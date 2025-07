Film týdne: Sbormistr ukazuje, jak rychle a jednoduše se dá zničit život

Sedmačtyřicetiletý režisér natočil Sbormistra podle vlastního scénáře. Ale navzdory názvu není vůdčí osobnost v dívčím sboru hlavní postavou snímku. Není to jeho příběh, ale příběh třináctileté Karolíny (Kateřina Falbrová), která sní o tom, že bude zpívat už ne v přípravném, ale ve velkém sboru, jenž nabízí šanci vyjet za hranice. Na začátku devadesátých let, kdy se snímek odehrává, je to neodolatelně lákavý příslib plný vzrušení, úspěchu, možností. Rozhodovat o tom, kdo nakonec do Ameriky pojede, se bude během soustředění na chatě v Krkonoších. Dospívající dívky soupeří o přízeň obdivovaného sbormistra tak jako tak, ale najednou je tu nová motivace. I sebejistý a obdivovaný Vítek Mácha (Juraj Loj), který má ve sboru neoddiskutovatelnou autoritu, vidí v touze dívek po prosazení příležitost. Jen podstatně zlověstnější příležitost pro sebe.